'Dublör Müşteri' Dönemi! Sinek Avlayan Mekanların Çözümü 'Pes' Dedirtti

Mekanlardaki fahiş fiyatlardaki artış nedeniyle tatil beldeleri boş kaldı. İşletmeler ise çareyi sahte müşteri aramakta buldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletmenin verdiği ilan herkesi şoke etti.

Boş bir mekana kimsenin gelmek istemeyeceğini düşünen bir mekan sahibi sosyal medyada dikkat çekici bir ilan paylaştı ve mekanda durması için kiralık müşteri aradıklarını belirtti.

Mynet'in aktardığına göre, sosyal medyada gündem olan ilana göre 4 saatliğine sahte müşterilere 1.500 lira ücret teklif edildi. Sosyal medyaya düşen ilanda işletmenin ismi ise belirtilmedi.

İşte o ilan: