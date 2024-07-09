İslam Memiş'ten Altın İçin Uykuları Kaçıran Tahmin: 'O Kadar Gergin ki...'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dün Haber Global'de altın ve para piyasalarına ilişkin açıklama yapan Memiş, "Altında 1.5 ayın zirvesinde haftaya başladık. Gram altın 2511 lirada. Yükseliş devam ediyor. Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe ve cuma günü ABD'de enflasyon verilerini takip edeceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Memiş, sosyal medya hesabı X'ten yine ABD enflasyon verilerini işaret ederek çarpıcı bir tahminde bulundu.

'YA AŞAĞI YA DA YUKARI SERT KIRACAK'

Memiş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''xau/usd 2.360 $

xag/usd 30,75 $

Her ikisi de o kadar gergin ki, ya aşağı ya da yukarı sert kıracak.

Aşağı kırarsa 2.280 $ yukarı kırarsa 2.460 $

Gümüş 28,80-32,80 $

Bu Sorunun cevabını ABD enflasyon verisi ile beraber göreceğiz.

Aşağı kırarsa müthiş alım fırsat verir. Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak!''

Kaynak: Gerçek Gündem