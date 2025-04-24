BYD Yeni Göz Bebeğini Sahneye Çıkardı: Rakipleri Tir Tir Titreyecek

Denza Z, aerodinamik tasarım unsurlarını fonksiyonel detaylarla harmanlayan “Pure Emotion” (Saf Duygu) tasarım felsefesiyle sahneye çıktı. Sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyan model, aynı zamanda markanın performansa dayalı yeni stratejisinin habercisi oldu.

SEGMENTİNDE İLKE İMZA ATTI

Aracın süspansiyon sisteminde ise segmentinde bir ilk niteliği taşıyan DiSus-M teknolojisi yer alıyor. Mıknatıslı akışkanlarla çalışan bu gelişmiş sistem, zemine anlık tepkiler verebiliyor ve yol koşullarına göre dinamik olarak kendini ayarlayabiliyor. Kademesiz ve çift yönlü ayarlanabilir süspansiyon, hem konfor hem de sportif sürüş açısından fark yaratıyor.

DİREKSİYON SİMİDİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Denza Z’nin en çarpıcı teknolojik yeniliklerinden biri de direksiyon sisteminde karşımıza çıkıyor. BYD’nin geliştirdiği steer-by-wire (kablolu direksiyon) teknolojisi sayesinde, klasik mekanik bağlantılar tamamen ortadan kalkıyor. Bu sayede iç mekânda daha fazla ferahlık sağlanırken, katlanabilir direksiyon simidi de kabin tasarımına futuristik bir hava katıyor.

Yeni konsept, Denza’nın e3 adını verdiği üç motorlu güç aktarım sistemiyle donatılmış. Arka tekerleklerde bağımsız yönlendirme özelliği sayesinde, özellikle yüksek hızlarda manevra kabiliyeti büyük ölçüde artırılıyor. Daha önce Z9, Z9GT ve N9 gibi modellerde test edilen bu sistem, şimdi Denza Z ile spor otomobil konseptine entegre edilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi