Ünlü Otomotiv Devinde Kırmızı Alarm! 48 Binden Fazla Aracını Acil Geri Çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Nisan 2025 tarihinde ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen bir arıza nedeniyle Alfa Romeo ve Dodge markalarına ait 48.494 aracın geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağırma kampanyası kapsamında, 8.122 adet Alfa Romeo Tonale ile birlikte 2023-2025 yılları arasında üretilen 40 binden fazla Dodge Hornet model araç bulunuyor. Kampanya, "25V246000" koduyla kayda geçti.

CİDDİ GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Arızanın nedeni sürücülerin geri vitese geçtiğinde, araçların geri görüş kameralarının ekranda görüntü vermemesi olarak açıklandı. Bu durum, ABD'deki FMVSS 111 yönetmeliğine aykırılık teşkil ediyor ve ciddi bir güvenlik açığı anlamına geliyor. Sorunun yazılım kaynaklı mı yoksa donanımla mı ilgili olduğu henüz netleşmiş değil, ancak marka yetkilileri kapsamlı bir çözüm süreci başlatıldığını belirtiyor.

DAHA ÖNCE DE GERİ ÇAĞIRMA YAPMIŞTI

Bu gelişme, Alfa Romeo’nun ilk geri çağırması değil. Kasım 2024’te de aynı modellerde fren pedalının aniden çökme riski nedeniyle 40 binden fazla araç geri çağrılmıştı.

Ayrıca Aralık 2024’te yayımlanan başka bir uyarıda, 2019 ve 2020 model Giulia ile Stelvio araçlarında fren pedalının hatalı bağlantısı nedeniyle 2 binden fazla aracın geri çağrıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi