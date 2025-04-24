İcradan Satışlarda Yeni Dönem: O Sınırı Geçemeyecek

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, açık artırma süresinin bitimine 10 dakika kala yeni bir teklif gelmesi durumunda, sistem ihaleyi otomatik olarak 3 dakika uzatacak. Eğer bu ek süre içinde başka bir teklif daha verilirse, ihale süresi her seferinde yeniden 3 dakika daha uzatılacak.

Bu uygulamayla, son dakikalarda verilen tekliflerin ihaleyi kazanmada tek başına belirleyici olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Böylece hem alıcılar için daha adil bir yarış ortamı sağlanacak hem de müzayede sürecindeki mağduriyetlerin önüne geçilecek.