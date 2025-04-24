İcradan Satışlarda Yeni Dönem: O Sınırı Geçemeyecek
İcra ve iflas işlemlerinde elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilen satış ihalelerine yönelik dikkat çekici bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliği ile birlikte, açık artırmaların son dakikalarında gelen teklifler artık ihaleye ekstra süre kazandıracak.
Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, açık artırma süresinin bitimine 10 dakika kala yeni bir teklif gelmesi durumunda, sistem ihaleyi otomatik olarak 3 dakika uzatacak. Eğer bu ek süre içinde başka bir teklif daha verilirse, ihale süresi her seferinde yeniden 3 dakika daha uzatılacak.
Bu uygulamayla, son dakikalarda verilen tekliflerin ihaleyi kazanmada tek başına belirleyici olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Böylece hem alıcılar için daha adil bir yarış ortamı sağlanacak hem de müzayede sürecindeki mağduriyetlerin önüne geçilecek.
TOPLAMDA EN FAZLA 1 SAAT UZAMA
Yeni sistemde en fazla dikkat çeken detaylardan biri de toplam uzatma süresine getirilen sınır oldu. Açık artırmalar, teklif geldikçe üçer dakikalık uzatmalara tabi tutulabilecek ancak bu uzamalar toplamda 1 saati geçemeyecek. Bu süre sınırı, ihtiyaç duyulması halinde Adalet Bakanlığı tarafından ilerleyen dönemde yeniden düzenlenebilecek.
Eski uygulamada ise sadece son 10 dakikada yapılan tekliflere tek seferlik 10 dakikalık bir ek süre tanınıyordu.
DAHA ŞEFFAF VE REKABETÇİ BİR ORTAM HEDEFLENİYOR
Yönetmelik değişikliğinin temel amacı, elektronik satış ihalelerinde daha eşit koşullarda rekabetin sağlanması. Yeni uygulama ile teklif sahipleri, ani süre bitişleri nedeniyle fırsat kaçırmayacak ve satışlar daha gerçekçi piyasa değerlerine ulaşabilecek.