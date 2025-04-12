Bu Yaz Kayısı Yiyemeyeceğiz, Afetin Adı Zirai Don

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve fırtınalı hava tarımı da olumsuz etkili. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle zirai don oluştu. Çiftçi durumdan olumsuz etkilenirken ürün fiyatlarında da artış olabilir.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Ankara, Konya ve Malatya başta olmak üzere birçok ilde gerçekleşen zirai don olayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara’da gerçekleşen kar yağışının çiçek açan ağaçları olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Öztürk yaptığı açıklamada “Konya ve Karaman'da geceye ait çiftçilerimizi üzecek kötü haberler. Karaman gece eksi 14 dereceyi görmüş, elma bahçeleri için durum sıkıntılı. Malatya'da da tipi ve kar yağışı kayısı bahçelerini vurdu” bilgisini paylaştı.

KAYISI SEZONU BAŞLAMADAN ÖLDÜ

Öztürk tarım ürünlerinin zarar gördüğünün altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Malatya ve bölgemizde bulunan Elbistan, Baskil, Sivas, ve Elazığ da geçen gece akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle gece yaşanan zirai don başta kayısı olmak üzere bir çok tarım ürünlerine zarar verdi. Malatya’da kayısı sezonu başlamadan öldü.”

‘AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN’ TALEBİ

Çiftçinin zor durumda olduğunu belirten Öztürk “Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan zirai don kayısı bahçelerini vurdu. Kayısıların tamamına yakını soğuktan yanarken çiftçiler, acil destek beklediklerini ve Malatya’nın Afet Bölgesi İlan edilmesini talep etti” açıklamasında bulundu.