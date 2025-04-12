ABD'den Çin'e Yeni Gözdağı! 'Misillemeye Devam Ederse...'

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sürerken, Beyaz Saray'dan yeni açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

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ABD'den Çin'e Yeni Gözdağı! 'Misillemeye Devam Ederse...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri, sonu olmayan bir ticaret savaşının fitilini ateşledi. ABD ticaret yaptığı ülkeler için ek vergileri 90 günlük süreyle askıya alırken, Çin ile girdiği savaş tam gaz devam ediyor.

ABD'nin son olarak gümrük vergisi oranını yüzde 145'e çıkarmasının ardından Çin'den yenin bir misilleme geldi. Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı. Çin'in ABD'den gelecek olası bir misillemeye ise yanıt verilmeyeceği belirtildi.

'MİSİLLEMEYE DEVAM EDERSE...'

Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'den açıklama geldi. Çin ile tırmanan ve piyasaları sarsan ticaret savaşına değinen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Leavitt açıklamasında Çin’e gözdağı vererek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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