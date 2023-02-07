Borsada kayıplar sürüyor: İkinci devre kesici uygulamada

Borsada sert kayıplar devre kesicileri tetikledi. BIST 100 'de yüzde 5'lik kaybın ardından ilk devre kesici uygulandı. İşlemlerin yeniden açılmasıyla satışlar devam etti ve günlük düşüş yüzde 7'ye ulaştı.

İKİNCİ DEVRE KESİCİ

Bloomberght’de yer alan habere göre; endekste günlük düşüşün yüzde 7'ye gelmesiyle ikinci devre kesici de saat 13:04:18 itibarıyla uygulamaya girdi.

Borsadaki pay piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durduruldu.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 13:24:18'de tek fiyat emir toplama, 13:29:18'de eşleştirme yapılacak ve 13:34:18'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.

Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 13:24:18'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 13:34:18'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecek.

Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 13:34:18'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecek.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 13:34:18'de yeniden başlayacak.