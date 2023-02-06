Borsada deprem bölgesindeki 8 şirketin hisseleri askıya alındı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda kentte yıkıma neden olan deprem nedeniyle KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar 8 şirketin hisseleri askıya alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.,
Borsa İstanbul deprem bölgesinde bulunan şirketlerin hisselerinde işlem sırasını geçici olarak askıya aldı.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.
Bu şirketler şöyle sıralandı:
SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)
BOSSA
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aş.
SANKO
Hateks
İskenderun Demir Çelik
Arsan Tekstil
Rubenis Tekstil