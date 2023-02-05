Dünya Bankası verileri açıkladı: Gıda enflasyonunda Zimbabve birinci, Türkiye dünya beşincisi

Dünya Bankası verilerine göre gıda enflasyonunda Zimbabve birinci Türkiye ise dünya beşincisi oldu.

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Dünya Bankası verileri açıkladı: Gıda enflasyonunda Zimbabve birinci, Türkiye dünya beşincisi

Dünya Bankası, "Gıda Güvenliği" raporunu blog sitesinden yayımladı. 30 Ocak' göre en yüksek gıda enflasyonu yüzde 285 ile Zimbabve'de görüldü.

TÜRKİYE 5. SIRADA

Afrika ülkesini yüzde 158 gıda enflasyonu ile Venezuela ve yüzde 143 ile Lübnan takip etti. 

T24’ün aktardığına göre; gıda enflasyonun yüzde 95 seviyesine ulaştığı Arjantin, dördüncü sırada yer alırken yüzde 77 gıda enflasyonuyla Türkiye ilk beşi tamamladı. İlk 10'da yer alan diğer ülkeler sırasıyla Gana, Sri Lanka, Ruanda, Surinam ve Haiti oldu.

Dünya Bankası verileri açıkladı: Gıda enflasyonunda Zimbabve birinci, Türkiye dünya beşincisi - Resim : 1

GIDA KRİZİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİ 

Raporda, Birleşmiş Milletler Küresel Gıda Fiyatları Endeksi ve gübre fiyatlarındaki düşüşün devam ettiği de bildirildi. Ancak gübre fiyatlarının hâlâ normal seviyelerin üzerinde olduğu uyarısı yapıldı.

Dünya Bankası raporunda, gıda krizinin bazı ülkelerin uygulamaya koyduğu ticareti kısıtlayan kararlarla daha da kötüleştiği vurgusu yapıldı. Aralık ayı itibarıyla 19 ülkenin 23 gıdanın ihracatına engel getirdiği; 8 ülkenin ise ihracatı kısıtlayan 12 önlem karar aldığı belirtildi. 

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Enflasyon Türkiye ekonomisi
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