EPDK'dan depremde zarar gören akaryakıt istasyonları için yükümlülüklerin ertelenmesi kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen akaryakıt istasyonları ve Sanayinin Üretim Üssü Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) şirketlerinin yükümlülüklerini 30 gün süreyle erteledi.

Bugün sabaha karşı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğlen saatlerinde ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğünde yine çok büyük bir deprem gerçekleşti. Bu sırada hasarlı çok sayıda bina ve tesis yıkıldı. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

EPDK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilgili akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleri ile görüşülerek deprem bölgesinde herhangi bir akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirlerin alındığı bildirildi. EPDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"MEVZUATTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER 30 GÜN SÜRE İLE ERTELENDİ"

Depremden zarar gören ya da etkilenen bütün akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir.

"AKARYAKIT İKMAL SORUNU YAŞANMAMASI İÇİN BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI"

İlgili bütün akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleri ile görüşülerek deprem bölgesinde herhangi bir akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirler alınmıştır ve süreç Kurumumuz tarafından titizlikle takip edilecektir.

"BÜTÜN DAĞITIM VE TEDARİK ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

Ayrıca deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, olası bir kesinti halinde sorunun hızla giderilebilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleriyle görüşülmektedir. Bölgedeki görevli tedarik şirketleri, üretim santralleri ve OSB'lere ait enerji şirketlerinin avans ödeme, dengesizlik ve teminat yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir. Kurum olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."