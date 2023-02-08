Borsada işlemler depremin üçüncü gününde durduruldu

Borsa İstanbul’da işlemler depremin ardından üçüncü günde durduruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.”

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde bu sabah düşüş yüzde 5’e ulaştı ve saat 10.12’de 4 bin 280 puanda endeks bazlı devre kesici çalıştı. Daha sonra yeniden başlayan işlemlerde saat 10.42’de kayıp yüzde 7’ye ulaştı ve 4 bin 186 puanda ikinci kez devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Saat 10:42:31 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.”

BIST 100 endeksi dün yüzde 8,62 değer kaybederek günü 4.505,34 puandan tamamlamış ve 22 Mart 2021’den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmişti.

Haftanın ilk iki gününde yüzde 9,8 düşen BIST 100 endeksinde, bu sabahki yüzde 7’lik düşüşle birlikte 3 Şubat Cuma günkü kapanışa göre kayıp yüzde 16,3’e ulaştı.

KILIÇDAROĞLU: SOYMAYA DOYMADILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün borsada yaşanan kayıpların ardından bir açıklama yaparak deprem bölgesinden döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklamıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "küçük yatırımcının soyulduğunu" belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem