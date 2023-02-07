Altının kilogramı 1 milyon 145 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 145 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 1 milyon 145 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 123 bin lira, en yüksek 1 milyon 156 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 145 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 428 milyon 509 bin 250,64 lira, işlem miktarı ise 5.676,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 505 milyon 308 bin 261,03 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.124.000,00 1.886,00
En Düşük 1.123.000,00 1.852,00
En Yüksek 1.156.000,00 1.900,00
Kapanış 1.145.000,00 1.883,30
Ağırlıklı Ortalama 1.134.445,11 1.871,40
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.428.509.250,64  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.676,80  
Toplam İşlem Adedi 165

Kaynak: AA

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