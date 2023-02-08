Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi geçici olarak durduruldu

Borsa, güne yüzde 0,52’lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,52’lik düşüşle başladı. Endeks, 23,24 puanlık azalışla 4.482,11 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Borsada düşüş kısa sürede yüzde 5' ulaştı.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 10.12.01 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​