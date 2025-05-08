Borsa İstanbul’da Temettü Rüzgarı: Yatırımcıların Gözü Bu Listede! Hangi Şirket Kaç TL Temettü Ödeyecek?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden yatırımcılarını sevindirecek peş peşe açıklamalar geldi. Borsa'da 18 şirket, temettü dağıtımı yapacaklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu. Mayıs ayı itibarıyla yapılan bildirimlerle, söz konusu şirketler elde ettikleri karı yatırımcılarıyla paylaşma kararı aldı. Bu gelişme, temettü odaklı yatırım stratejisi izleyen pay sahipleri açısından önemli bir kazanç fırsatı sundu.

Temettü tarihleri ve ödeme oranlarına ilişkin detaylı bilgiler KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Yatırımcılar şimdi, açıklanan temettü kararlarının ne zaman ve ne kadar ödeme getireceğini merakla takip ediyor. İşte Borsa İstanbul'da 18 şirketin temettü kararı...

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)

Şirket, pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak.

Ödeme tarihi: 8 Temmuz

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

Şirket, pay başına brüt 0,0588250 TL, net 0,0500012 TL temettü dağıtacak.

Ödeme tarihi: 7 Mayıs / 29 Temmuz / 27 Ekim

(3 taksit)

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)

Şirket, pay başına brüt 0,12 TL, net 0,102 TL temettü dağıtacak.

Ödeme tarihi: 22 Nisan (ödendi) / 22 Temmuz / 22 Eylül

(3 taksit)

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Şirket, pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak.

Ödeme tarihi: Açıklanmadı

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS)

Şirket, pay başına brüt 0,15 TL, net 0,1275 TL temettü dağıtacak.

Ödeme tarihi: 14 Mayıs / 16 Temmuz

Şirket ayrıca kâr payından karşılanmak üzere %150 bedelsiz pay verecek.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

Şirket, pay başına brüt 1,9841269 TL, net 1,6865078 TL temettü dağıtacak.

Ödeme tarihi: 26 Mayıs

ASUZU bu gün en çok temettü ödeme kararı alan şirket oldu.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL)

Şirket, pay başına brüt 0,5773 TL, net 0,490705 TL temettü dağıtacak.

Ödeme tarihi: 26 Eylül

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)

Şirket, 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi