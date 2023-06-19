Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 5.485,47 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,00 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.485,47 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,14 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 1,12 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kaybederek günü 5.475,48 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamalardaki "şahin" ton, pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşmanın gerekeceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.450 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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