Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın rekor seviyeye yakın!

Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed yetkililerinin açıklamalarındaki "şahin" ton pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşmanın gerekeceğini belirtti.

ALTININ ONS FİYATI BASKILANDI

Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamalarındaki "şahin" ton baskı oluştururken altının ons fiyatı, cuma günü bin 958 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında bin 954 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dolar/TL'den destek bulan altının gram fiyatı, yeni haftaya rekor seviyeye yakın başlamasının ardından önceki kapanışına paralel 1.488 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla bin 487 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 440 lira, Cumhuriyet altını da 9 bin 880 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem