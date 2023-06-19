Asgari ücret ikinci toplantısı sona erdi: Masada yine rakam yok!

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, "Hükümet tarafından herhangi bir rakam söylenmedi" dedi. Ağar, görüşmeleri bu hafta sonlandırmak istediklerini belirtti.

"DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPMIYORUZ"

Gazetecilerin asgari ücret 500 dolar seviyesinde mi olacak sorusuna ise Ağar, "Türk lirası üzerinden görüşüyoruz dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTI

İlk toplantı geçtiğimiz hafta salı günü gerçekleşmişti. İlk toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim Türk-İş olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

TİSK VE TÜRK-İŞ BAŞKANLARI BAKAN IŞIKHAN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem