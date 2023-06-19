Motorine bu geceden itibaren büyük zam!

20 Haziran Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 57 kuruştan, Ankara'da ise 23 lira 99 kuruştan satılacak.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM

Dolar/TL ve brent petroldeki değişimin etkisiyle son olarak benzine 2,70, motorine ise 1,37 TL’lik zam uygulanmıştı.

Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 22,16 TL’den, benzinin litre fiyatı ise 24,02 TL’den satılıyordu. (Diğer il, ilçe ve dağıtım şirketi bazlı güncel fiyatlar ise akaryakıt sekmemizde listeleniyor.)

Dolar/TL’de değer kayıplarının devam etmesi sonrasında ise sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına salı gününden itibaren yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Buna göre, 20 Haziran’dan itibaren (00:01) motorinin litre fiyatında 1,39 TL’lik bir zam uygulanması bekleniyor.