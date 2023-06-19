Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Bu toplantıda işçi temsilcilerinin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak.

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçileri, 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. 8.506 TL olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde ne kadar olacağının Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

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