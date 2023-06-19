Merkez Bankası ile bankalar arasındaki toplantı ertelendi

Merkez Bankası (TCMB) ile bankalar arasında bugün yapılması beklenen toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.

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Merkez Bankası ile bankalar arasındaki toplantı ertelendi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu. Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, söz konusu toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısından sonraya kalmış oldu.

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GÜNDEMDEKİ KONULAR

Bankaların gündeminde regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor.

Bakan Mehmet Şimşek’in 16 Haziran Cuma günü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirdiği toplantılarda, ekonomik programın ayrıntıları ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular ele alınmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü açıklanacak.

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