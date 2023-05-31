Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 4.956,26 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,91 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 4.956,26 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile kağıt, orman, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,47 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,83 değer kazanarak günü 4.951,35 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısının güçlenmeye devam ettiğini belirterek, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışının sınırlı da olsa risk algısını törpülediğini bildirdi.

Bugün gözler yurt içinde açıklanacak 1. çeyrek GSYH verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin bu dönemde yüzde 3,74 arttığını öngörüyor.

Yurt dışında ise bugün Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon, ABD'de de JOLTS açık iş sayısı ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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