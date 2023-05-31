Çalışmalar başladı: YHT'ye zam yolda

TCDD Taşımacılık'ın Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 15-20 aralığında zam yapmak üzere çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

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Çalışmalar başladı: YHT'ye zam yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 47.82 oranında oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, yükselen fiyatlarda. Alkol ve benzin gibi kalemlerin ardından zam beklenen bir alan daha ortaya çıktı: Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri.

Halk TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 15-20 aralığında zam yapmak üzere çalışmalara başladı. Bu çalışma, kabinenin oluşmasının ardından yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sunulacak. Zammın, kısa sürede uygulamaya girmesi bekleniyor.

TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 30 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı.
TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 15 zam yaptı. Zamla birlikte İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye çıktı.

Ankara'da, kısa süre içinde zam dalgasına devletin işlettiği köprü ve otoyolların da dahil olacağı konuşuluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, genelde yılın başında geçiş ücretlerini artırırdı. Bu yıl, zam yapmadı. Seçimin tamamlanmasıyla birlikte zammın önü de açıldı.

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