Erdoğan adına vakıf kuruldu: Kurucular dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu. Kurucular arasında, Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı.

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Erdoğan adına vakıf kuruldu: Kurucular dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu. Vakfın kurucuları arasında, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Vedat Demiröz, Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer aldı. 

NTV'de yer alan habere göre, Vakfın amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi eşyalarıyla görevi sırasında kendisine hediye edilen eşyaların sergileneceği bir 'Recep Tayyip Erdoğan Müzesi' ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla 'Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi' kurmak olduğu belirtildi.

Vakfın ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlarla sergiler de düzenleyeceği öğrenildi.

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