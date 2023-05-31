Dolar/TL kuru güne rekorla başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Merkez Bankası'nın hamleleriyle baskılanan dolar/TL kurunda 28 Mayıs sonrası endişe yaratan bir yükseliş görülüyor. Dün 20 lira sınırının üzerinde seyreden dolar/TL kuru bu sabaha rekorla başladı.

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Dolar/TL kuru güne rekorla başladı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci turda yüzde 47.82 oranında oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün tarihin en yüksek seviyesine ulaşan Dolar/TL, bugüne de rekorla başladı. 

Bloomberg verilerine göre 20,77 seviyesini gören kur, şu sıralarda 20,61 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL'deki artışın ardından ekonomi çevreleri, kurun yeni rekor seviyeleri test edebileceğini ifade etti. 

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