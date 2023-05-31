Erdoğan - Mehmet Şimşek zirvesinden yeni notlar: 'Şeref duyarım ama iki konuda güvence vermelisiniz', 'Bunu olmuş bil'

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına geçme ihtimali, son günlerin en tartışılan konularından biri.

28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Şimşek'le görüşmesi, gözleri yeni kabineye çevirdi. 1,5 saat süren toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı ancak Oksijen'in ulaştığı bilgilere göre, görüşme olumlu bir havada geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı için ismi geçen Mehmet Şimşek, Erdoğan'a yeni dönemde görev almaktan şeref duyacağını ancak iki konuda güvence istediğini belirterek kilit ekonomik birimlere atama yetkisini de içeren daha geniş kapsamlı bir sorumluluk için hazır olduğunu söyledi.

Şimşek bu talebini dile getirirken, uygulanan ekonomik modelin yanlış olduğunu, kısa vadede çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini, uluslararası yatırım kuruluşlarının da kendisiyle aynı fikirde olduğunu açık şekilde anlattı.

'ATAMA YETKİSİ İÇİN 'BUNU OLMUL BİL' DEDİ, ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜŞ ISRARINA OLUMLU YA DA OLUMSUZ YANIT VERMEDİ'

Şimşek ortodoks ekonomi politikalarına dönülmesi gerektiğine inandığını söyledi. Gelen bilgilere göre Erdoğan, atama yetkisi için "Bunu olmuş bil" cevabını verirken, Şimşek'in ortodoks politikalara dönüş ısrarına olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi.

Şu andaki manzaraya göre ortodoks ekonomi politikalarına aniden dönüşün zaten mümkün olmayacağını, sert bir faiz artışının ekonomide "ani duruş-sudden stop" etkisi yaratabileceğine dikkat çekerek, bu zorunluluk nedeniyle ikilinin anlaşmasının olası olduğunu söylediler.

Kaynaklar "Şimşek de KKM'nin hemen durdurulması veya faizin sert şekilde hemen yukarı çekilmesinin doğru olmayacağını biliyor. Dolayısıyla geçiş kademeli olmalı. Bu Erdoğan-Şimşek anlaşmasını kolaylaştırabilir. Cumhurbaşkanı aniden dönüş yapmak durumuna düşmeyerek, seçim öncesi vaatleri ve ikinci tur sonrası yaptığı konuşmalarının tam aksinde hareket etmek zorunda kalmaz" yorumunu yaptılar.

Aynı kaynaklar Mehmet Şimşek'in Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilme ihtimalinin de masada olduğunu söylediler.

MEHMET ŞİMŞEK VE AKP

İktidar partisinin Şimşek'le yolları Temmuz 2018'de ayrıldı. Erdoğan'ın bahse konu dönemde kendisinin tüm 'uyarılarına' rağmen yapılan faiz artırımı sonrası "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği Şimşek, buna karşın sık sık Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapıyordu. Bu yönüyle uluslararası piyasalarda "saygı duyulan", "iş dünyasıyla dost" bir isim olarak görülüyordu.

Şimşek tüm bu tartışmaların gölgesinde kabine dışı kaldığında, yerine kamuoyunda 'damat' olarak anılan Berat Albayrak getirildi. Dolar/TL kuru gelişmeyle o dönem 'ani sayılabilecek' bir yükselişle 4.60'lı seviyelerden 4.74'e ulaştı.

Şimşek, bir daha kabinede yer almadı.