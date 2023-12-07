Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 7.867,68 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,63 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.867,68 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,51 değer kaybıyla 7.855,06 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesine karşın dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan, dün Türk Hava Yolları (THY), Ocak - Kasım 2023'de geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirirken, Resmi Gazete'deki karara göre SASA Polyester'in Adana'daki yatırımlarına ilişkin devlet yardımı revize edildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.980 seviyelerinin direnç, 7.810 ve 7.760 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul Türk Hava Yolları (THY) ABD
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