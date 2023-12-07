İthalat arttı ama... Kırmızı ette fiyat artışı yüzde 85'i buldu

Yılın ilk 10 ayında yapılan sığır ithalatı 859,6 milyon dolara yükselerek önceki yıllara fark attı. Ancak buna rağmen karkas et fiyatlarında sene başından bu yana yüzde 85'lik artış yaşandı.

İthalat arttı ama... Kırmızı ette fiyat artışı yüzde 85'i buldu

Et fiyatlarında yaşanan artışın dengelenmesi iddiasıyla sene başında devreye sokulan ithalat formülünün 10 aylık bilançosu ortaya çıktı.

Habertürk'ün aktardığına göre, ocak-ekim ayları arasında canlı hayvan ithalatı 884 milyon dolara yükseldi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre; 859,6 milyon dolar tutarında sığır ithalatı yapıldı.

YIL SONUNDA İTHALAT RAKAMININ 1 MİLYAR DOLARI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 961'lik artışla 154,1 milyon dolarlık sığır ithalatı gerçekleştirildi. Ekim ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 67,3 milyon dolarla Brezilya’ya ait olurken, bu ülkeyi 34,7 milyon dolarla Uruguay ve 11,5 milyon dolarla Çekya izledi. Sığır eti, buğdayın ardından en çok ithalatı yapılan 2. ürün olarak kayıtlara geçti.

2018'de canlı hayvan ithalatı 1 milyar 768 milyon dolarla zirveyi görürken, sonraki yıllarda düşüş trendine girilmiş ve 2022'de ithalat 181 milyon dolara kadar düşmüştü. 2023'te ilk 10 ayda 884 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı gerçekleşti, yıl sonunda bu rakamın 1 milyar doları geçmesi bekleniyor.

KARKAS ETİN FİYATI YÜZDE 85 ARTTI

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) verilerine göre; karkas etin kg fiyatı (son güncelleme 30 Kasım'da yapıldı) 235.15 TL'yi buldu. Karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor. Buna göre et fiyatının kilogramı 392 TL seviyesinde görünüyor. Ocak ayında 126,87 TL olan karkas etin kg fiyatı böylece 10 ayda yüzde 85'in üzerinde arttı.

850 milyon doların üzerindeki ithalata rağmen et fiyatlarındaki yükseliş durdurulamadı.

DÜNYADA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 8

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayınladığı et fiyatları endeksine göre; sığır etinde yılbaşından beri yaşanan yükseliş yüzde 8,1 olarak ortaya çıktı.

Öte yandan Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattığını bildirdi.

Kurumun sitesinde yer alan açıklamada, başlatılan ön araştırmaların odak noktasını, "sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar veya teşebbüs birliği kararlarıyla Kanun'u ihlal ettikleri" iddiasının oluşturduğu ifade edildi.

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