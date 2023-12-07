İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Süre uzatıldı!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarına getirilen 6 ay 6 bin km ve liste fiyatı kısıtlamalarında süreyi uzattı.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Süre uzatıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ikinci el otomobil satışındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Daha önce Ticaret Bakanlığı söz konusu uygulamayı 1 Ocak 2024'e kadar uzatmıştı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapamayacaklarını belirten maddede "1/7/2023" ibaresi "1/7/2024" ile değiştirildi.

6 AY UZATILDI

Söz konusu maddeye göre, Ticaret Bakanlığı '6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması olarak da bilinen uygulamayı 6 ay uzatma yetkisine sahip. Bakanlık bu yetkisi kapsamında haziran sonunda uygulamayı 1 Ocak 2024'e kadar uzatmıştı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, yatırım amaçlı otomobil alım-satımlarının önüne geçmeyi hedefleyen kısıtlamalar 6 ay daha uzatılmış oldu.

TAVSİYE EDİLEN FİYATIN ÜZERİNDE SATIŞ YASAĞI DA UZATILDI

Bunun yanında bugün Aynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı.

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