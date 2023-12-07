Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor

E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar, bugünden itibaren tedavüle verildi.

Son Güncelleme:
Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 200 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.

Son Güncelleme:
Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin
Uğur Güneş'li 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizisine bomba isim Uğur Güneş'li 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizisine bomba isim
İthalat arttı ama... Kırmızı ette fiyat artışı yüzde 85'i buldu Kırmızı ette fiyat artışı yüzde 85'i buldu
İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Süre uzatıldı! İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Süre uzatıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor! İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor!
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler
İstanbullular dikkat: Elektrik kesintisi saatlerce sürecek! İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..." Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı