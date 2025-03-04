Borç Kıskacındaki Vatandaşlar Meclis Gündeminde

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye’de giderek derinleşen kredi borcu krizini Meclis’e taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri ve kredi kartı borçları son bir yılda rekor seviyeye ulaştı. Şubat 2025 itibarıyla takibe düşen toplam kredi borcu 328 milyar 754 milyon TL'ye yükseldi. Sadece yılbaşından bu yana borçlardaki artış 41 milyar 242 milyon TL’yi buldu.

Çelenk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelttiği soru önergesinde, vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile borçlanarak karşılamak zorunda kaldığını ve borç sarmalının giderek ağırlaştığını vurguladı.

BAKAN ŞİMŞEK'E SORDU

İktidarı, borç yükünü hafifletmeye yönelik adımlar atmaya çağıran Çelenk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu kritik soruları yöneltti:

Yasal takibe düşen bireysel kredilerin ve kredi kartı borçlarının gelir gruplarına göre dağılımı nedir?

Asgari ücretliler ve emeklilerin borçlanma oranları nasıl değişti?

Son bir yılda kredi kartı harcamalarında ne kadar artış yaşandı ve bunun başlıca nedenleri nelerdir?

Yurttaşların borç yükünü azaltmaya yönelik hükümetin attığı veya atmayı planladığı somut adımlar var mı?

Kredi borçlarının yapılandırılması veya faiz yükünün hafifletilmesine dair bir çalışma yapılıyor mu?

Bankaların yasal takibe düşen borçları devrettiği varlık yönetim şirketleri denetleniyor mu? Bu şirketlerin borçlulara yönelik uygulamaları nasıl kontrol ediliyor?

Son beş yılda borçlarını ödeyemediği için icralık olan yurttaşların sayısındaki değişim nedir?

Ekonomik krizin pençesinde kıvranan milyonlarca insan için çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Çelenk, "Bu borç tablosu sürdürülebilir değil. İnsanlar geçinmek için borçlanıyor, ancak geri ödeyemediğinde icralık oluyor. İktidarın derhal harekete geçmesi gerekiyor" dedi.