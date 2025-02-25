Kredi Kartında 'Asgari' Çıkmazı: Harcayan Çok Ödeyebilen Yok! İstanbul'da Alarm Veren Tablo

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Ocak 2025 Raporu'nu yayımladı. Katılımcıların ocak ayında ülke gündemini yüzde 59,2 ile Bolu’da yaşanan yangın faciası, İstanbul gündemini ise İmamoğlu’na açılan soruşturmalar (yüzde 43,7) ve sahte içki kaynaklı ölümler (yüzde 39,1) oluşturdu.

İSTANBULLULAR KART BORCU İLE BOĞUŞUYOR

Katılımcıların yarısı (yüzde 49,7) zor geçinebildiğini belirtirken, yüzde 31,5’i Ocak’ta borçlanmak durumunda kaldığını söyledi. Yatırım yapabilenlerin ise ilk tercihi yüzde 59,7 ile altın oldu.

Çalışmada İstanbulluların yüzde 55,9’unun kredi kartı borcunu tam olarak ödeyemediği ortaya çıktı. Türkiye ekonomisinde iyileşme bekleyenlerin oranıysa yüzde 17,5. Katılımcıların yüzde 31,5’i kurumdan veya bir tanıdığından borç aldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 32,5’i kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

İNDİRİM MARKETLERİNİ TERCİH ETTİLER

Ocak ayında en sık kullanılan alışveriş alanları indirim marketler ve semt pazarları oldu. Katılımcılara hanelerinin gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları alışveriş alanları soruldu. Katılımcıların yüzde 26,1’i indirim marketlerini, yüzde 23,6’sı semt pazarlarını her zaman tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 75,5’i organik pazardan, yüzde 62,6’sı ise online marketlerden hiç alışveriş yapmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi