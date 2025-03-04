İhracat Rakamları ve Dış Ticaret Açığı Belli Oldu: Yüzde 20,5'lik Artış

Dış ticaret açığında Ocak ayının ardından Şubat ayında da yıllık artış görüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre, Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında artış ile 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının Şubat ayında dış ticaret açığı 6,8 milyar dolar olmuştu. Altın ve enerji hariç tutulduğunda dış ticaret açığı yüzde 15 gerileme ile 1,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 puanlık bir azalışla yüzde 71,8 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında azalış ile 20,8 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat ihracattaki bu ılımlı gerilemede takvim ve parite etkisi olduğuna dikkat çekti. Bolat, "2024 yılı Şubat ayında 1,08 olan euro/dolar paritesi 2025 yılı Ocak ayında 1,04’e gerilemiştir. Euro/dolar paritesindeki bu gerilemenin ihracatımıza yaklaşık 300 milyon dolar azaltıcı etkisi olmuştur. Takvim, kötü hava şartları ve parite etkisi, ihracatımızda yaklaşık 1,3 milyar dolar aşağı yönlü bir etkiye neden olmuştur. Söz konusu olumsuz etki çıkarıldığında ihracatımızda yüzde 4,7 artış hesaplanmaktadır" dedi.

Şubat ayında mal ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artış ile 28,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç tutulduğunda ithalatımız Şubat ayında yüzde 3,1 oranında azaldı.

Kaynak: Haber Merkezi