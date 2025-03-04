Bu Yıl Emekli Olacak Herkesi İlgilendiriyor! Nisan Ayında Hesaplama Değişiyor: Emekli Maaşına Milli Gelir Ayarı

Geçtiğimiz yıl emekli olanlar ile bu yıl emekli olacaklar arasında yüzde 30'luk fark oluşmuştu. Emekli olmaya gün sayanlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım' diye merak ederken detaylar netleşti. Emekli maaşı hesaplamasında dikkate alınan milli gelir katsayısı ile aylıklar yeniden hesaplanacak. Milli gelirdeki artıştan dolayı emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı artacak. Peki kim ne kadar maaş alacak, fark ne olacak? İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Bu Yıl Emekli Olacak Herkesi İlgilendiriyor! Nisan Ayında Hesaplama Değişiyor: Emekli Maaşına Milli Gelir Ayarı

Emekli zammı Ocak 2025 döneminde SSK ve Bağ-Kur’lu için yüzde 15,75 olarak belirlenmiş ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL olmuştu. Temmuz 2025 zam oranı içinse ilk iki aylık zam oranı yüzde 7,31 olarak kesinleşti. Mevcut emekliler zam oranlarını merak ederken, dilekçe verecekler ise ‘ne kadar emekli maaşı alırım’ sorusunun yanıtını arıyor. Bu kapsamda emekli maaş hesaplaması için Nisan ayında yeni bir dönem başlıyor. 2024 yılı için yüzde 3,2 olarak açıklanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artışı dolayısıyla 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenler ile henüz emekliliğe hak kazanmamış olanların Ocak ayında güncellenen emekli aylıkları yeniden hesaplanacak.

Bu Yıl Emekli Olacak Herkesi İlgilendiriyor! Nisan Ayında Hesaplama Değişiyor: Emekli Maaşına Milli Gelir Ayarı - Resim : 1

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenlerin emekli aylığını bağlarken 2024 yılı güncelleme katsayısını 1,4438 olarak uyguladı. Aylıkları bu katsayı üzerinden bağladı. Milli gelir artış hızının belli olmasıyla bu kişilerin emekli aylıkları 1,4544 güncelleme katsayısı dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Güncelleme katsayısındaki değişim dolayısıyla 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bağlanan emekli aylıkları yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin 30.000 TL bağlanmış aylık 30.219 TL’ye yükselecek.

NİSAN AYINDA EMEKLİ MAAŞLARINA YANSITILACAK

Yeni güncelleme katsayısı emekli maaşlarına Nisan ayında yansıtılıyor. Bu kapsamda Şubat ve Mart ayında emekli aylığı bağlananlara ise fark ödemesi yapılacak.

Bu Yıl Emekli Olacak Herkesi İlgilendiriyor! Nisan Ayında Hesaplama Değişiyor: Emekli Maaşına Milli Gelir Ayarı - Resim : 2

HAK KAZANMAMIŞ OLSANIZ BİLE YENİ RAKAMLARI E-DEVLET'TE GÖREBİLECEKSİNİZ

Henüz emekliliğe hak kazanmamış veya hak kazanmış olmakla birlikte emekli olmamış kişilerin emekli aylıkları e-Devlet’te yayımlanıyor. Bu kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıkları geçen yıl aralık ayına göre şubat ayında düştü. Aralık ayındaki aylıklar ile ocak ayındaki aylıklar arasında yüzde 31-32 oranında fark ortaya çıktı. Nisan ayında yapılacak yeniden hesaplama sonucunda fark yüzde 30-31 oranına gelecek.

Bu Yıl Emekli Olacak Herkesi İlgilendiriyor! Nisan Ayında Hesaplama Değişiyor: Emekli Maaşına Milli Gelir Ayarı - Resim : 3

YÜZDE 30'LUK FARK VAR

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar veren özel sektör işçileri ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar veren kamu işçilerinin kazançlarının güncel değeri hesaplanırken 2024 yılında kazançlarında yüzde 86,16 oranında artış yapıldı. Başka bir ifadeyle onların 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak uygulandı. Bu da emekli aylıklarının dilekçeyi 2025 yılı ve sonrasında verenlere göre yüzde 30 - 31 daha fazla olmasını sağladı.

2024 yılı GSYH artış hızından kaynaklı emekli aylıklarında yapılacak yüzde 0,73 oranındaki artıştan dilekçeyi 31 Aralık 2024 (kamu işçileri için 14 Ocak 2025) tarihine kadar vermiş olanlar yararlanamayacak. Onların emekli aylıkları temmuz ayından itibaren 6 ayda bir enflasyon oranında artacak.

Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi AlabilecekBayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi AlabilecekEkonomi

Memur Maaş Zammı ve Emekli Zammında Enflasyon Farkı Ortaya Çıktı! İlk Rakam, İşte Milyonlar için En Yeni Maaş TablosuMemur Maaş Zammı ve Emekli Zammında Enflasyon Farkı Ortaya Çıktı! İlk Rakam, İşte Milyonlar için En Yeni Maaş TablosuEkonomi

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Emekli maaşı Emekli
Son Güncelleme:
Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek
Şehirlerarası Ulaşımda Yeni Dönem: Rekor Ceza Verilecek Şehirlerarası Ulaşımda Yeni Dönem: Rekor Ceza Verilecek
Erzurum'un Dev Mağaza Zinciri İflasa Adım Attı! Mahkeme Kararını Verdi Erzurum'un Dev Mağaza Zinciri İflasa Adım Attı! Mahkeme Kararını Verdi
Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz? Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız