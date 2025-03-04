Bu Yıl Emekli Olacak Herkesi İlgilendiriyor! Nisan Ayında Hesaplama Değişiyor: Emekli Maaşına Milli Gelir Ayarı

Emekli zammı Ocak 2025 döneminde SSK ve Bağ-Kur’lu için yüzde 15,75 olarak belirlenmiş ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL olmuştu. Temmuz 2025 zam oranı içinse ilk iki aylık zam oranı yüzde 7,31 olarak kesinleşti. Mevcut emekliler zam oranlarını merak ederken, dilekçe verecekler ise ‘ne kadar emekli maaşı alırım’ sorusunun yanıtını arıyor. Bu kapsamda emekli maaş hesaplaması için Nisan ayında yeni bir dönem başlıyor. 2024 yılı için yüzde 3,2 olarak açıklanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artışı dolayısıyla 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenler ile henüz emekliliğe hak kazanmamış olanların Ocak ayında güncellenen emekli aylıkları yeniden hesaplanacak.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenlerin emekli aylığını bağlarken 2024 yılı güncelleme katsayısını 1,4438 olarak uyguladı. Aylıkları bu katsayı üzerinden bağladı. Milli gelir artış hızının belli olmasıyla bu kişilerin emekli aylıkları 1,4544 güncelleme katsayısı dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Güncelleme katsayısındaki değişim dolayısıyla 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bağlanan emekli aylıkları yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin 30.000 TL bağlanmış aylık 30.219 TL’ye yükselecek.

NİSAN AYINDA EMEKLİ MAAŞLARINA YANSITILACAK

Yeni güncelleme katsayısı emekli maaşlarına Nisan ayında yansıtılıyor. Bu kapsamda Şubat ve Mart ayında emekli aylığı bağlananlara ise fark ödemesi yapılacak.

HAK KAZANMAMIŞ OLSANIZ BİLE YENİ RAKAMLARI E-DEVLET'TE GÖREBİLECEKSİNİZ

Henüz emekliliğe hak kazanmamış veya hak kazanmış olmakla birlikte emekli olmamış kişilerin emekli aylıkları e-Devlet’te yayımlanıyor. Bu kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıkları geçen yıl aralık ayına göre şubat ayında düştü. Aralık ayındaki aylıklar ile ocak ayındaki aylıklar arasında yüzde 31-32 oranında fark ortaya çıktı. Nisan ayında yapılacak yeniden hesaplama sonucunda fark yüzde 30-31 oranına gelecek.

YÜZDE 30'LUK FARK VAR

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar veren özel sektör işçileri ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar veren kamu işçilerinin kazançlarının güncel değeri hesaplanırken 2024 yılında kazançlarında yüzde 86,16 oranında artış yapıldı. Başka bir ifadeyle onların 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak uygulandı. Bu da emekli aylıklarının dilekçeyi 2025 yılı ve sonrasında verenlere göre yüzde 30 - 31 daha fazla olmasını sağladı.

2024 yılı GSYH artış hızından kaynaklı emekli aylıklarında yapılacak yüzde 0,73 oranındaki artıştan dilekçeyi 31 Aralık 2024 (kamu işçileri için 14 Ocak 2025) tarihine kadar vermiş olanlar yararlanamayacak. Onların emekli aylıkları temmuz ayından itibaren 6 ayda bir enflasyon oranında artacak.

Kaynak: Habertürk