BitMart kripto para sektöründeki altı yıllık inovasyonunu ve başarısını kutluyor

Sadece altı yıl içinde BitMart, kripto para dünyasında öne çıkarak güven ve takdir kazandı. Borsa, alım satım tekliflerinin genişletilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve canlı bir trader ve yatırımcı topluluğunun yetiştirilmesi gibi önemli aşamaları başarıyla gerçekleştirdi.

BitMart CEO'su Sheldon Xia heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Yolculuğumuzda bu önemli dönüm noktasına ulaştığımız için çok mutluyuz. Geçtiğimiz altı yıl boyunca BitMart, dinamik kripto endüstrisiyle birlikte gelişti. Kullanıcılarımıza sorunsuz bir ticaret deneyimi, yenilikçi özellikler ve birinci sınıf güvenlik sunmaya kararlıyız.”

BitMart, şu anda 1.700'den fazla spot işlem çifti, 150'den fazla vadeli işlem çifti ve vadeli kopya ticareti, earn ve hatta bir NFT pazaryeri gibi yenilikçi özelliklerden oluşan etkileyici bir dizi ile övünen dikkate değer bir evrim geçirdi. BMX (BitMart Token) ekosisteminin genişlemesi de aynı derecede etkileyici oldu ve kendisini web3 dünyasına açılan çok önemli bir kapı olarak konumlandırdı. BitMart ürünlerini çeşitlendirmeye ve ekosistemini geliştirmeye devam ederken, mütevazı bir borsadan kripto endüstrisinin ön saflarında yer alan çok yönlü bir platforma uzanan yolculuğu dikkat çekici.

BitMart başarısını, müşteri memnuniyetine olan kararlı bağlılığına, güvenliğe verdiği büyük öneme ve sürekli olarak yeni özellikler, listelemeler ve hizmetler sunmasına bağlamaktadır. Borsa 1.700'den fazla işlem çiftine sahiptir ve yıllar içinde dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştır.

BitMart'a katılın ve 6. yıl dönümünü heyecan verici kampanyalar ve etkinliklerle kutlayın

Bu yıl kullanıcılar, BitMart ve BMX tarafından son 6 yılda elde edilen inanılmaz dönüm noktalarını vurgularken BitMart'a katılmaya davet ediliyor. Toplam 500.000 USDT'ye varan ödül havuzuyla kullanıcılar, heyecan verici etkinlikler ve görevler aracılığıyla BitMart'ın sunduğu imkanları keşfedebilecekler. Ek bir bonus olarak BitMart, özel bir şanslı çekiliş için her biri farklı değerde tokenlar içeren iki sınırlı sayıda NFT oluşturuyor.

Kutlamalara devam etmek için BitMart, 6. yıldönümünü “Nice 6 Yıllar BitMart” başlıklı özel bir yüz yüze etkinlikle kutlayacak. Bu etkinlik, katılımcılara önde gelen Web3 projelerinin liderlerinden değerli bilgiler edinme fırsatı sunacak ve tüm katılımcılar için benzersiz ve benzersiz ağ oluşturma fırsatları sunacak. Yüz yüze etkinliğe ek olarak BitMart, 15 Mart 2024 tarihinde X platformunda "BitMart'ın 6. Yıldönümü Kutlaması" başlıklı çevrimiçi bir Bana Her Şeyi Sor (AMA) etkinliğine ve “Boğaya Yolculuk” başlıklı çevrimiçi bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. AMA katılımcılarını özel airdroplar ve seçkin konuşmacılarla canlı sohbetler bekliyor.



BitMart'ın Kurucu Ortağı ve COO'su Jessica Yang, sadık kullanıcılara şükranlarını ifade ederek şunları söyledi: "Bu olağanüstü yolculukta bizi destekleyen sadık kullanıcılarımıza son derece minnettarız. Bu önemli dönüm noktasını işaretlerken, BitMart'ın önündeki beklentiler bizi canlandırıyor ve yenilik ve büyüme taahhüdümüzü sürdürmeye istekliyiz."



Traderlar ve kripto meraklıları, 6. yıl dönümünü kutlamak üzere BitMart'a katılmaya davetlidir. BitMart'ın 6. Yıl Dönümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için BitMart'ın 6. Yıl Dönümü sayfasını ziyaret edebilir.