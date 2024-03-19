Emekliler açlık ve yoksulluk sınırını hatırlattı: Yatağa aç gidiyoruz

Eskişehirli emekliler, emekli maaşlarının düzenlenmesi talebiyle Adalar’dan Hamamyolu'na yürüyüş düzenledi.

Emekliler, beslenme konusunda da zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Biz de insanca yaşamak istiyoruz", "Emekli maaşı minimum 35 bin net olmalı" ve "Emekliler birleşin, iktidara ses verin" gibi sloganlar eşliğinde seslerini duyurdular. Eyleme CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan da katıldı. Eskişehir halkı da emeklilerin bu taleplerine alkışlarıyla destek verdi.

'Emekliler Yatağa Aç Gidiyor'

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. AKP ve paydaşları artık ülkeyi yönetemiyor. Ülkede yönetim krizi var. Ekonomik ve sosyal kriz gün be gün daha da artarak sürüyor. Emeklilerimiz karnını doyuramıyor ve yatağa aç giriyorlar. Pazar yerine gittiğinde sadece fiyatları inceliyor, alışveriş yapamıyor. Markete gitmek karabasandan beter oldu. Kasabın yolundan vazgeçtik, ekmek bile almakta zorlanıyoruz. Sözün özü emekliler adeta sürüm sürüm sürünüyor" dedi.



'Emeklileri Bu Günlere Getiren Bu İktidardır'

Artı Gerçek'in haberine göre; Eskişehir’de dört kişilik bir aile günde üç öğün bir simit yese ve bir çay içse 6 bin TL tuttuğuna dikkat çeken Şanlı, ''Emeklilerin tek gidebildiği yer parklarda ki belediye bankları oldu. Emeklilerin kaliteli yaşlanmasının ölçütü, banklara hapsedilen bir yaşam oldu. Emeklileri bu günlere getiren, ülkemizi 22 yıldır yöneten bu iktidardır. Metruk binalarda yaşam savaşı veren emeklileri saymazsak, artık sokaklarda geceleyen, açlıktan ölen emekli haberleri almamız sürpriz olmayacak" diye konuştu.

'Emeklinin Nasıl Geçineceği Yüzyıllardır Çözülemeyen Matematik'

BES-AR’ın araştırmasına göre şubat ayı açlık sınırının 22 bin 834 TL, yoksulluk sınırının 60 bin 757 TL olduğunu vurgulayan Şanlı, şöyle devam etti:

"Bu durumda emeklilerin 10 bin TL maaşla nasıl geçinebildiğini hesaplamak, yüzyıllardır çözülemeyen matematik probleminden çok daha da zordur, denklem açıktır. Dört kişilik çekirdek ailenin sadece mutfak gideri açlık sınırıdır. Temel ihtiyaçlarına giyim, ulaşım, ısınma, elektrik, su, barınma, telefon, internet, eğitim giderleri eklendiğinde en az asgari yoksulluk sınırında bir gelir gerekiyor. Yani yoksulluğu yaşamak için bile 60 bin 750 liraya ihtiyaç varken, 10 bin TL ile bütün bu girdilerin karşılanmasını çözen varsa beri gelsin."

'31 Mart'ta Emekliler Sandıkta Hesap Soracak'

Siyasi iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Şanlı, "Artık duyun bu çığlığı ve acil çözüm üretin. Taleplerimizi dikkate alın. Çözüm üretin. 31 Mart günü emeklilerin sandıkta hesap sorma günlerinden sadece biridir. Şayet bizi duymazdan ve görmezden gelirseniz, demokratik eylemlerimizi yükselterek sürdüreceğiz. Ülkemizin birçok bölgesinde mitingler düzenleyeceğiz" dedi.