DEM Partili 21 kişi gözaltında

Diyarbakır'da DEM Parti Gençlik Meclisi yöneticileri ve üyelerinin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe’ye bilgi veren DEM Parti avukatlarından Berdan Acun, gözaltına alınan gençlerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Merkezi'nde tutulduğunu, ifadelerinin alınması için beklediklerini söyledi.

Dosyada kısıtlılık kararı olduğunu belirten Acun, DEM Gençlik Meclisi üyesi gençlerin gözaltına alınma gerekçesinin yaklaşan Nevruz Bayramı ile ilgili olabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dün de Batman, Şırnak ve İzmir’de yapılan ev baskınlarında aralarında DEM Parti yöneticilerinin de olduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir’de Nevruz kutlamaları sonrasında DEM Parti Çiğli Eş Başkanı Leyla Tufan’ın da aralarında olduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı.