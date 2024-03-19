Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: Buradan çekip gitmekle yanlış yaptın!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Gökhan Zan’ı, “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaları” gerekçe göstererek adaylıktan çekti.

Adaylığın çekilmesinin ardından Zan'ın ikinci bir ses kaydı ortaya çıktı.

Sözcü TV'nin ulaştığı kayıtlarda Zan, Turgay Kocakaya'ya "Ses buradan çekip gitmekle yanlış yaptın. Bana yanlış yaptın. Sen buradan giderken de bana da danışmadın. Yanımda yürümek için bana geldin. Ama arkamdan sattın ihanet ettin" ifadesini kullandı.

Zan, Kocakaya'nın Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel ile konuştuğunu iddia etti. Kocakaya iddiaları reddetti. Kocakaya'ya Zan'a hiç kimseye kendisiyle ilgili bir şey anlatmadığını söyledi.

Zan, görüşme boyunca olayların kumpas olduğunu iddia ederken ortaya atılanları 3 haftadır bildiğini öne sürdü. Zan, Kocakaya'yı kumpasa karşı duyarsız kalmakla suçladı.