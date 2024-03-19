Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: Buradan çekip gitmekle yanlış yaptın!

Türkiye İşçi Partisi'nin desteğini çekmesinin ardından kendisine şantaj yapılıp, montaj ses kayıtlarıyla kumpas kurulduğunu iddia eden Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Gökhan Zan’ı, “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaları” gerekçe göstererek adaylıktan çekti.

Adaylığın çekilmesinin ardından Zan'ın ikinci bir ses kaydı ortaya çıktı.

Sözcü TV'nin ulaştığı kayıtlarda Zan, Turgay Kocakaya'ya "Ses buradan çekip gitmekle yanlış yaptın. Bana yanlış yaptın. Sen buradan giderken de bana da danışmadın. Yanımda yürümek için bana geldin. Ama arkamdan sattın ihanet ettin" ifadesini kullandı.

Zan, Kocakaya'nın Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel ile konuştuğunu iddia etti. Kocakaya iddiaları reddetti. Kocakaya'ya Zan'a hiç kimseye kendisiyle ilgili bir şey anlatmadığını söyledi.

Zan, görüşme boyunca olayların kumpas olduğunu iddia ederken ortaya atılanları 3 haftadır bildiğini öne sürdü. Zan, Kocakaya'yı kumpasa karşı duyarsız kalmakla suçladı.

Etiketler
Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi - TİP Hatay 2024 Yerel Seçimleri
Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek
Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu
TİP'in Adalar adayı Gizem Gülen: Meclis seçim bizim ve CHP arasında geçecek TİP'in Adalar adayı Gizem Gülen: Meclis seçim bizim ve CHP arasında geçecek
Akşener: Abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim Akşener: Abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi Dünyanın en güzel 25 şehri seçildi! Türkiye'den bir il listeye girdi
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu
Mehmet Şimşek işaret etti; BDDK, dolar ve altın için harekete geçti! BDDK, dolar ve altın için harekete geçti!
Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? Dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi?
Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç: Tam 11 puan fark atıyor Çanakkale anketinde dikkat çeken sonuç