Bitcoin atak yaptı, üst üste yükseliş sürdü!
Küresel piyasalarda bilanço dönemi iyimserliği etkili olmayı sürdürürken, piyasaların risk iştahındaki artış ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesi, kripto para piyasasında etkili oldu. Bu gelişmeler sonrası Bitcoin, yükseliş eğilimini dördüncü işlem gününe taşıdı.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.
Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşuna işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahı güçlü seyrediyor.
BİTCOİN ATAK YAPTI
Kripto para piyasaları tarafında Bitcoin'in fiyatı ise küresel piyasaların risk iştahındaki artış ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı.
BİTCOİN'DE SON DURUM
Yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin, 46 bin doların üstüne çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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