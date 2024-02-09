Piyasalarda endişeler arttı, Euro ve dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına kısa süre önce atanan Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın ilk raporundaki para politikası mesajlarında, faizlerde indirim ya da artışın kısa vadede planlamadığı mesajını verdi.

Ayrıca Karahan," Enflasyon Mayıs ayında zirve yapacak, dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında başlayacak" dedi.

DOLAR/TL'DE REKOR

Piyasalarda enflasyonun hakim görüş olarak kalmaya deva etmesiyle dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 30,5938'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,6800 seviyesinden işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

EURO DA REKOR KIRDI

Euro ise dün günü 33,04 TL'den kapatmasının ardından piyasaların açılışında 33,13 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar/TL'nin rekor kırması sonrası TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3,77 oldu.

OYNAKLIK ARTIYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, dünya genelinde açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri aşması hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem