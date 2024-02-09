Altın fiyatları yönünü yukarı doğru çevirdi: Gram altın rekor seviyeye yakın!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini düşünen Fed yetkilileri arasına dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de dahil oldu.

Barkin, Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini ifade ederek, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

PİYASALARDA ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan, ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARINA DOLAR KURU DESTEĞİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrası dolar/TL kuru rekor seviyeyi görürken, altın fiyatları destek buldu.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 6 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybederek günü yüzde 0,08 düşüşle 1999 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

ONS ALTIN YATAY SEYİR İZLİYOR

Öte yandan dün 2 bin 20-2 bin 38 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 34 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem