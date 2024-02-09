Motorine bir zam daha geliyor!

Araç sahiplerini üzecek haber... Motorine pazartesi gecesi bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Motorine bir zam daha geliyor!

Brent petroldeki artışla beraber akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Motorine pazartesi günü bir zam daha gelecek.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanıyor.

Motorine 20 ve 30 Ocak'ta, benzine 24 Ocak'ta zam gelmişti.

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