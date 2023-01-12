Birleşik Metal-İş, 11 fabrikada greve çıkacak!

MESS’le Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji, Schneider Elektrik, Hitachi ve Arıtaş Kriyojenik işyerlerinin 1 Eylül yürürlülüklü ve 2022-2024 dönemine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri 6 Ekim 2022 tarihlerinde başlamıştı. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve grev aşamasına gelindi.

Birleşik Metal-İş, 5 işlemeye bağlı 11 fabrikadan 2 bin metal işçisinin 23 Ocak Pazartesi günü greve çıkacakacağını duyururken, greve çıkacak fabrikaların İstanbul, Manisa, Kocaeli ve Bandırma’da bulunduğunu duyurdu.

Grev kararını işveren sendikası MESS’e (11 Ocak günü) tebliğ eden Birleşik Metal-İş, taleplerini şöyle sıraladı:

- İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları tüm işçilerin ve bütün metal işçilerinin en temel hakkıdır. İşçiler şiddetli bir yoksullaşma içinde. İşçilerin bu ücretlerle yaşaması, asgari ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir.

- Temel tüketim maddelerine ardı ardına yapılan zamlar ve gerçek dışı enflasyon rakamlarına bağlı ücret zamları sonucu alım ücretlerimiz eridi. Yoksulluk sınırının altında bir ücretle, adeta açlık sınırında yaşamaya başladık.

- Bugün, genel olarak işçiler asgari ücret ya da biraz üzerinde ücret alır hale gelmiştir. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. İşçilerin asgari düzeyde geçimlerini sağlayacak bir ücret almaları kadar doğal bir durum olamaz. Oysa, her geçen gün daha da yoksullaşıyor, dün aldığımızı bugün alamıyoruz.

- Öte yandan, işçiler yoksullaşırken, patronlar karlarına kar katmaya devam ediyor. Bilançolar sürekli kar yazıyor. En zor koşullarda, en ağır işlerde, gece gündüz, pandemi demeden çalışıyoruz. Onların elde ettiği karı yaratan biziz. Şimdi, bu yarattığımızın bir kısmını istiyoruz. İstediğimiz hakkımızdır ve bu hakkımızı mutlaka alacağız.

- Ücret zamlarında resmi enflasyon bir parametre olmaktan çıkmıştır. Resmi enflasyon ya da bir miktar üzerindeki ücret zamlarının kabul edilmesi mümkün değildir. Memlekette TÜİK tarafından açıklanan enflasyona inanan hiç ama hiç kimse yoktur. İnanılmasını beklemek de zaten mümkün değil.

"GREV YASAĞINI TANIMAYACAĞIZ"

Ayrıca Birleşik Metal-İş açıklamasında, "Hiç kimse grev hakkımızı kullanmamızı engelleme, yasaklatma girişiminde bulunmansın ve olası bir grev yasağından bir yarar beklemesin. 23 Ocak’taki grevimiz yasaklanırsa, bizler Anayasal hakkımızı kullanacak ve grev yasağını tanımayacağız. Bunu şimdiden ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem