Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu?
Son dakika haberi... ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, gram altın, yeni güne yükselişle başladı.
ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor.
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlaması öngörülüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından bin 136 liradan işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki sınırlı değer kaybına paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle bin 133 liradan tamamlamıştı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.550 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,1 değer kaybetmesinin ardından, bugün yüzde 0,2 artarak 1.880 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem