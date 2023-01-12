Benzine 80 kuruş zam geliyor

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.