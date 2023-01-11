Sözleşmeli personel düzenlemesi yarın TBMM'ye geliyor
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM’ye sunacaklarını söyledi.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro konusunda açıklama yaptı.
YARIN MECLİS'E GELİYOR
Akbaşoğlu, teklifin yarın TBMM'ye sunulacağını açıkladı.
AKP Grup Başkanvekili, ''Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız'' açıklamasında bulundu.
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