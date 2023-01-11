Sözleşmeli personel düzenlemesi yarın TBMM'ye geliyor

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM’ye sunacaklarını söyledi.

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Sözleşmeli personel düzenlemesi yarın TBMM'ye geliyor

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personele kadro konusunda açıklama yaptı.

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YARIN MECLİS'E GELİYOR

Akbaşoğlu, teklifin yarın TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili, ''Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız'' açıklamasında bulundu.

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