Borsa düştü, işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'da, "Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi"nin devreye girmesiyle işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, devre kesici sistemin saat 17.23'te devreye girdiği aktarıldı.

Bildirimde, "Saat 17:23:05 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, pay endekslerinde işlemlerin saat 18.08'de yeniden başlayacağı belirtilerek, "İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi", anlık olarak yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplar olduğunda devreye giriyor.

İNŞAAT, EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN SEKTÖR OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,19 değer kaybederek günü 4.728,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 259,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bankacılık endeksi yüzde 6,83 ve holding endeksi yüzde 5,95 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,02 ile inşaat oldu.