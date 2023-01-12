Gözler ABD'de: Dolar/TL, kritik veriye odaklandı!

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri Fed'in, adımlarının etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şubatta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 77 seviyesinde bulunsa da, bugün açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde 18,7830'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7407 ve en yüksek 18,8279 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7764'ten tamamlamıştı.

EURO/DOLAR PARİTESİ ARTTI

Dolar endeksi, şu sıralarda 103,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0760 seviyesinde hareket ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem