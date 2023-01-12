Savaş, Rusya'nın ihracatına milyonlarca Euro darbe vurdu!

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) verilerine göre, AB’nin petrol yasağı ve tavan fiyat sınırlaması Rusya'ya günde 160 milyon Euro'ya mal olduğunu ortaya koydu.

Savaş, Rusya'nın ihracatına milyonlarca Euro darbe vurdu!

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından yayımlanan yeni araştırma, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, AB’nin petrol yasağı ve tavan fiyat sınırlaması Rusya'ya günde 160 milyon avroya mal olduğunu ortaya koydu. Rapora göre; Türkiye, Rusya'dan en çok kömür ithal eden ülkeler arasında yer alıyor.

Raporun öne çıkan bulguları şu şekilde:

- Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir Aralık ayında yüzde 17 düşerek ülkenin Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

- AB'nin ham petrol ithalat yasağı ve fiyat sınırlaması, Aralık ayında Rusya'nın ham petrol gelirlerinde yüzde 32'lik bir düşüşe neden oldu.

- Almanya'nın boru hattıyla petrol ithalatını durdurması da Aralık sonunda yüzde 5'lik bir düşüşe daha yol açtı.

- Rus petrolünün sevkiyat hacmi ve fiyatlarındaki düşüş, ülkenin ihracat gelirlerini günlük 180 milyon Avro azalttı.

- Fosil yakıt ihracatından Rusya halen günlük 640 milyon Avro kazanıyor. AB'nin rafine petrol ithalatını yasaklaması ve rafine petrole uygulanan fiyat tavanını genişletmesi bu geliri günlük 100 milyon Avro azaltacak.

- Çin, Güney Kore, Türkiye, Hindistan ve Japonya en büyük kömür ithalatçıları oldu.

- Tavan fiyat uygulamasından önce ve sonra Rus ham petrolünü taşıyan gemilerin sigortacıları ve sahipleri ile Rus petrol ürünlerini taşıyan gemilerin sigortacıları ve sahiplerine ilişkin veriler, tavan fiyat koalisyonunun tavan fiyatı aşağı çekmek için güçlü bir kaldıraca sahip olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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