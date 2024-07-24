Bir Soğuk İçecek Grubuna Dev Zam Geldi!

Zam yağmuru sürüyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi soğuk içeceklere de dev zam geldi! Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir soğuk içecek grubunun ürünlerine zam geldiğini açıkladı.

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Bir Soğuk İçecek Grubuna Dev Zam Geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uludağ İçecek grubu ürünlerinde fiyat artışı yaşandığını duyurdu.

Dündar'ın açıklamasına göre, Uludağ Limonata ve 1 litrelik Frutti extralar yüzde 15 ile yüzde 19.5 oranında zam görüldü.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Fiyat artışı yaşanan ürünlerin yeni fiyatı ise şöyle:

300 ml frutti extra pet - 20.00 TL

250 ml frutti extralar cam - 25.00 TL

250 ml şişe gazoz ve portakal - 20.00 TL

2 lt limonata - 70.00 TL

1 It limonata - 40.00 TL

1 lt meyvelim - 40.00 TL

1 lt frutti extra - 35.00 TL

330 ml pet limonata - 20.00 TL

250 ml Cam limonata - 27.50 TL

250 ml pet limonata - 17.50 TL

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